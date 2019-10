VIDEO - L'opération Octobre rose est absolument nécessaire, pour le cancérologue avignonnais Daniel Serin

Le mois d'octobre s'achève... Et avec lui, c'est l'opération Octobre rose qui prend fin. Cette année encore, les actions d'informations se sont succédées durant ce mois dédié à la lutte contre le cancer du sein. C'est tout à fait indispensable, pour le docteur Daniel Serin.

Avignon, France

La 26ème édition de l'opération Octobre rose s'achève cette semaine. Elle a permis, encore une fois, de mettre l'accent sur la nécessité du dépistage en matière de cancer du sein. "Aujourd'hui, souligne le cancérologue avignonnais Daniel Serin, certains citoyens, certains activistes remettent en cause le dépistage organisé. Ils parlent de sur-diagnostic, de sur-traitement. Mais ce dépistage est tout à fait indispensable. Un cancer pris à temps se guérit dans neuf cas sur dix." Pour le médecin, l'opération Octobre rose est essentielle, parce qu'elle permet de sensibiliser les femmes au travers d'informations basées sur la science. Et cela les conforte dans leurs démarches.

Aujourd'hui, le nombre de cancers du sein est en augmentation. On a compté, en 2017, 59.000 nouveaux cas. "La fréquence des cancers du sein augmente, mais ça ne veut pas dire que nous sommes face à une épidémie, explique le docteur Daniel Serin. En fait, c'est lié à l'augmentation et au viellissement de la population. Aujourd'hui, on fait des diagnostics chez des personnes âgées dont on ne s'occupait pas auparavant."

Le manque d'activité physique augmente le risque

On ne connait toujours pas les causes des cancers du sein, mais on connait les facteurs de risques... "Ils sont simples, reprend le cancérologue. Il s'agit pour l'essentiel du surpoids et de la sédentarité. On le voit dans tous les pays du monde : le manque d'activité physique augmente de 25 à 30% le risque de développer un cancer. Et pas seulement un cancer du sein, mais tout type de cancer."

Et pour faire avancer la prévention en matière de cancer du sein, une journée mondiale des cancers métastasiques (cancers avancés) sera créée l'année prochaine, le 13 octobre.