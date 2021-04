Le sous-préfet d'Alès donne l'exemple à Alès (Gard), il a décidé de se faire vacciner à l'Astrazeneca à la pharmacie Praden situé dans un centre commercial. Les plus de 55 ans avec ou sans facteurs de comorbidité peuvent l'imiter et il semble que le vaccin inquiète moins qu'auparavant.

VIDÉO - La campagne de vaccination s'intensifie à Alès avec l'accès au plus de 55 ans

La campagne de vaccination s'intensifie à Alès et dans le Gard (comme partout ailleurs). Une nouvelle étape est franchie avec l'ouverture aux personnes de plus de 55 ans avec ou sans facteurs de comorbidité. Dans la parapharmacie Praden à Alès, ce sont des doses d'Astrazeneca uniquement. Un vaccin qui a beaucoup questionné. Pour donner l'exemple, le sous-préfet d'Alès, Jean Rampon, s'est fait lui-même vacciner.

Sans aucune inquiétude de quelque nature que ce soit

Le sous-préfet à la question d'abord carte de la sécu à la main, puis la manche relevée à la diable et sa 1ère injection (la seconde le 22 Juin). Une injection d'Astrazeneca dans l'épaule gauche pour servir d'exemple. "on m'avait signalé des risques de perte de vaccins ici, je me suis dit autant y aller pour cet acte qui est fondamental'" explique, Jean Rampon. Un vaccin qui semble-t-il. A la pharmacie Praden, jusqu'à 60 annulations précédemment, depuis le "carnet de rendez-vous se remplit".

Vacciner, oui, mais il nous faut plus de vaccins

4 flacons d'une douzaine de doses déjà passées chez Praden Alès. Deux autres, dont un Johnson et Johnson sont attendus. Pas assez alors que 10 de ses collaborateurs peuvent vacciner. "On nous dit, des doses il y en aura, alors donnez nous les" Des doses, sans doute des Pfizer, 500, il y en aura au centre de vaccination éphémère de Bessèges (Gard) qui ouvre ses portes la semaine prochaine.