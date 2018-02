Beaucoup d'habitants disent avoir vu une sorte de grosse étoile filante verte, très brillante, vendredi soir dans le ciel landais. Hallucination ? Ovni ? Non ! Mais un météore qui est rentré dans l'atmosphère. Explications.

Landes, France

Les témoignages s'accumulent : alors que la nuit était tombée sur les Landes vendredi soir, de nombreux habitants racontent avoir vu une sorte de "grosse étoile filante", "très brillante", "de couleur verte", laissant derrière elle une "traînée" semblable à celle d'une comète. Le s'est produit un peu avant 20h30.

Eh bien point d'extraterrestres ou d'ovnis dans cette affaire, mais une explication scientifique : c'est en fait un météore qui est rentré dans l'atmosphère terrestre.

"C'est une sorte de caillou de plusieurs centimètres de diamètre, livre François Colas, chercheur au CNRS et spécialiste de ces objets célestes, qui provient soit des comètes qui éjectent de la poussière, soit d'une collision entre plusieurs astéroïdes, _plus gros_."

Même couleur que les aurores boréales

Le résultat : une sorte de grosse étoile filante qui a surgi dans le ciel du Sud Ouest, une étiole très brillante, bien visible à l’œil nu, de couleur verte. Pourquoi ? "Lorsque le caillou entre dans l'atmosphère, il va très vite, il s'échauffe [il peut atteindre 10 000 degrés NDLR] et émet de la lumière. _La couleur verte provient de la réaction avec l'oxygène de l'atmosphère_", précise le scientifique François Colas. C'est d'ailleurs le même vert que celui des aurores boréales.

Avant de se désagréger complètement, de s'éteindre et de retomber en poussières très fines sur la terre, le caillou a donc illuminé le ciel pendant plusieurs secondes. Une chute filmée par plusieurs caméras du réseau Fripon dans le Sud Ouest (Cahors, Toulouse, ou encore Mauroux dans le Gers), à 20h19 précisément.

Voilà par exemple les images de ce météore enregistrées à Aubusson. (Attention c'est rapide !)

Le réseau Fripon, destiné à surveiller les météores qui entrent dans l'atmosphère et les météorites qui retombent sur la terre, compte aujourd'hui une centaine de caméras en France. Des caméras de même type que celles utilisées pour la vidéosurveillance, qui fonctionnent 24 heures sur 24.

Caméra à Sabres

Dans les Landes, une caméra de ce type est installée au sein de l'écomusée de Marquèze à Sabres. Mais celle-là n'a rien pu filmer vendredi soir : à cet endroit, le ciel était trop nuageux.

Depuis trois ans, ces caméras visent à améliorer les connaissances scientifiques. Objectif : recouper le plus d'informations possibles sur ces objets célestes de taille intermédiaire, c'est-à-dire dont la taille se situe entre les poussières très fines de comètes et les astéroïdes gros de plusieurs dizaines de mètres et détectables au télescope, qui entrent dans l'atmosphère.

Un réseau quiq s'appuie aussi sur les observations de tout un chacun, tous les habitants étant ainsi invités à faire remonter des informations et à signaler en ligne tout phénomène inhabituel observé dans le ciel.