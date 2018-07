Marseille, France

À peine levés, c'est la principale préoccupation pour les habitants de la cité de Air-Bel, dans le 11e arrondissement de Marseille. " On veut prendre une douche, on laisse couler l'eau, on la sent. Si elle est maronné ou pleine de chlore, on appelle des voisins pour s'arranger." Si les habitants de Air-Bel craignent d'ouvrir le robinet, c'est à cause de la prolifération de légionelles dans les canalisations depuis maintenant sept ans, à un taux presque 40 fois supérieur à la normale. Dans une tuyauterie mal entretenue, la bactérie se développe massivement dans l'eau chaude et stagnante, et peut causer de graves maladie respiratoires. En 2016, Djamel Haouache, père de famille de la cité Air-Bel, est décédé après avoir contracté la légionellose.

Une habitante de la cité de Air-Bel à Marseille à envoyé à France Bleu Provence l'état de l'eau de sa baignoire. pic.twitter.com/S6rs3yUyCF — France Bleu Provence (@bleuprovence) July 29, 2018

La préfecture des Bouches-du-Rhône somme les bailleurs d'installer des filtres

Jusqu'à présent, la solution privilégiée par les trois bailleurs de la cité Air-Bel ( Logirem, Unicil et Erilia ) était la chloration des eaux contaminées. Outre les odeurs et les cas d'allergie dénoncés par les habitants, le chlore n'a pas permis d'éradiquer les légionelles, encore en quantité importante dans les tuyauteries. Contactée par France Bleu Provence, la direction de Logirem s'en explique " En période de congé, les robinets restent fermés et l'eau stagne, ce qui favorise la prolifération des bactéries malgré le chlore."

Le 16 juillet, la préfecture des Bouches-du-Rhône a publié un arrêté, sommant les bailleurs à poser des filtres aux points de puisage les plus pollués par la légionelle. Logirem, Unicil et Erilia devront installer ces filtres temporaires, avant le 31 août.