VIDEO la détection du Covid dans les eaux usées de Grand Poitiers

En France 150 stations d'épuration ont été retenues parmi elles, celle de la Folie à Poitiers. Cette grande station est représentative de la population poitevine puisqu'elle accueille et traite les eaux usées d'une dizaine de communes dont la population de Poitiers et de Buxerolles soit 100.000 habitants (environ). La Rochelle, Limoges et Niort sont aussi associées et les analyses sont envoyées à Paris où elles sont analysées par les laboratoires d' Obépine.