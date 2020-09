VIDÉO - Coronavirus : foule à l'ouverture d'un nouveau centre de dépistage à Nîmes

Certains n'ont pas hésité à se présenter devant la structure dès 6h du matin ce lundi, alors que le centre n'ouvrait que bien plus tard. Les Nîmois viennent en nombre au nouveau centre de dépistage Covid-19 mis en place par la mairie, l'Agence régionale de santé et les laboratoires de biologie médicale Bioaxiome et Labosud (Groupe Inovie).

"Le Covid-19 est une épidémie active qui s’installe durablement. Pour améliorer sa maitrise et casser les chemins de transmission, nous avons décidé de mettre en place et de financer l’installation d’un centre de dépistage qui pourra, à terme, réaliser jusqu’à 160 tests par heure." Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes

Pour l'instant, la structure de 300 mètres carrés permet de réaliser 500 tests par jour. L'objectif est de monter en puissance, pour atteindre assez rapidement une capacité de 700 tests quotidiens, et à terme jusqu'à 1.500 prélèvements par jour.

Le centre sera ouvert du lundi au samedi à partir de 9h et jusqu'à la limite de capacité de prise en charge des patients et le dimanche pour les prélèvements prioritaires uniquement de 10h à 12h.

Mis en place pour deux mois, le centre pourra être modulé en fonction de la situation sanitaire.