VIDÉO - La fusée Space X s'est envolée avec quatre touristes à bord

Three, two, one, zero ! Le premier équipage civil a décollé à bord d'une fusée SpaceX dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 septembre du centre spatial Kennedy de la Nasa en Floride, aux États-Unis. Quatre touristes qui vont voyager seuls, sans astronaute à bord, dans un vol automatisé depuis la Terre. Trois jours en orbite jusqu'à 500 kilomètres d'altitude, soit plus loin que la Station spatiale internationale bien connue de Thomas Pesquet.

Qui sont les quatre touristes à bord ?

Les touristes qui ont embarqué sont Américains. Deux femmes et deux hommes qui ont comme point en commun une passion pour l'espace. Il y a celui qui a acheté les quatre places, qui a affrété la mission, Jared Isaacman, un milliardaire de 38 ans. Il prend le rôle de commandant.

Les trois autres ont été tirés au sort. Hayley Arceneaux, une jeune assistante médicale de 29 ans, qui a survécu à un cancer pédiatrique, médecin en chef de la mission. L'autre femme, Sian Proctor, est désignée pilote et pour cause : elle est géologue et surtout ancienne candidate astronaute de la Nasa. Elle a 51 ans et c'est la 4e femme Afro-Américaine à se rendre dans l'espace. Le quatrième, Chris Sembroski, est un vétéran de l'armée de l'air de 42 ans chargé de la cargaison et de la communication avec la Terre.

Comment se sont-ils préparés à ce vol ?

L'entraînement a été rapide : six mois contre plusieurs années pour les astronautes professionnels. Des tests d'apesanteur, dans une centrifugeuse, un trek aussi dans la neige à 3.000 mètres d'altitude... Ils sont également formés à prendre les rennes du vaisseau en cas d'urgence.

Tout le long, leur sommeil, leur rythme cardiaque sont analysés. Une batterie de tests les attend à leur retour pour emmagasiner des données afin de préparer au mieux les prochains vols. L'autre but de cette mission est de récolter des fonds pour l'hôpital où travaille Hayley Arceneaux, l'une des touristes. Ils ont par exemple embarqué 30 kilos de houblon pour fabriquer de la bière dans l'espace et la vendre ensuite de retour sur Terre.

A quand notre tour ?

Plus que de développer le tourisme dans l'espace, Elon Musk, le patron de SpaceX, entend avec cette mission inédite faire un premier pas vers une humanité multiplanétaire, sa vision ultime. Pour l'instant, les places sont chères : comptez plus de 30 millions d'euros le billet.