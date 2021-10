VIDÉO - La grippe sera-t-elle réellement plus violente ? Un expert des Alpes-Maritimes répond

Fièvre, nez qui coule, fatigue intense, toux sèche... Revoilà la grippe qui revient en force. Les autorités de santé redoutent une souche plus agressive. Mais pour quelle raison cette grippe 2021 serait-elle plus virulente ? Nous avons voulu poser la question à un expert azuréen. Pierre-Marie Tardieux est responsable de la permanence d'accès aux soins du CHU de Nice et référent grippe de l'établissement. Son avis est clair, si la grippe est plus forte, c'est parce que les gestes barrières disparaissent.

"On était masqué l'an dernier, donc on est immunisé de l'année d'avant, donc cette immunité a diminué."

Le médecin est donc prudent mais envisage une possible souche plus virulente. Il faut donc conserver les gestes barrières et se vacciner : "On vaccinera cette année toutes les populations avec une priorité pour les personnes fragiles" indique-t-il.

Faut-il faire les deux vaccins ? Pierre-Marie Tardieux pense que se faire vacciner contre la Covid-19 et contre la grippe en même temps est une bonne idée, car il n'y a pas d'effets secondaires dédoublés, et cela peut permettre aux plus réticents de se faire injecter les deux vaccins simultanément.

"Il faut 75% de la population vaccinée pour une immunité collective autour de la grippe."

La vaccination en officine de tous les adultes débutera après le 26 novembre, et le 26 octobre pour les plus fragiles