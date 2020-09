VIDÉO - La mairie de Nîmes installe un nouveau centre de dépistage Covid-19

Depuis ce vendredi matin, les employés de la mairie de Nîmes sont à pied d'oeuvre pour monter de toutes pièces une nouvelle structure provisoire, au pied du Parnasse. Au premier coup d’œil, c'est une immense tente blanche de 300 mètres carrés environ. Et il s'agit en fait d'un nouveau centre de dépistage covid-19. La Ville, en association avec les professionnels de santé et l’ARS, installe ce centre "pour assurer une meilleure prise en charge des nîmois qui souhaitent se faire tester et renforcer la capacité de dépistage sur Nîmes".



Il doit permettre aux laboratoires de biologie médicale Bioaxiome et Labosud (Groupe Inovie), "actuellement sous dimensionnés pour faire face à l’afflux de demandes", d’assurer une meilleure protection des personnels médicaux, de mieux protéger les personnes souhaitant se faire dépister et de réduire leur délais d’attente.



« Le Covid-19 est une épidémie active qui s’installe durablement. Pour améliorer sa maitrise et casser les chemins de transmission, nous avons décidé de mettre en place et de financer l’installation d’un centre de dépistage qui pourra, à terme, réaliser jusqu’à 160 tests par heure » explique Jean-Paul Fournier.

La ville assure la location et l'installation du centre, son équipement en mobilier, l'installation de sanitaires, la connexion informatique et

le gardiennage de la structure.



Mis en place pour deux mois, le centre pourra être modulé en fonction de la situation sanitaire.



« Nous assurerons, dans un premier temps, 500 tests par jour, répartis sur quatre lignes de prélèvement. A terme, la structure permettra de réaliser sur huit lignes, entre 1000 et 1500 prélèvements/jour. » Benjamin Marson, biologiste médical du laboratoire Labosud, membre du Groupe Inovie.

Qui peut se faire dépister ?

Dès le ressenti de symptômes évocateurs de Covid-19, nîmois et nîmoises pourront se rendre dans le centre de test, sans rendez-vous. Aucune prescription médicale n’est obligatoire et le test est totalement pris en charge par l’assurance maladie. Structurée sur plusieurs files de prélèvements, le centre permet de faire la distinction entre dépistage des personnes asymptomatiques et celles présentant des symptômes.



De plus, une priorisation est mise en place pour :

- les cas symptomatiques avec suspicion de Covid-19 détenant une prescription médicale

- les contacts avérés et potentiellement contagieux identifiés par les autorités sanitaires.



Le nouveau centre de dépistage est installé au pied du Parnasse à Nîmes © Radio France - Tony Selliez

Le mode de fonctionnement

Le prélèvement nasopharyngé pratiqué, dit PCR, est un test virologique. Il s’effectue au moyen d’un écouvillon (sorte de grand coton-tige) qui est introduit environ 10 secondes à l’intérieur d’une narine.



Ce test virologique permet de mettre en évidence si le virus SARS-CoV-2 est présent dans les voies aériennes supérieures au moment du prélèvement. La réponse est donc : recherche positive ou négative. Les résultats seront communiqués sous 24 à 48h.



Horaires d’ouverture

Le centre sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 17h et le dimanche pour les prélèvements prioritaires uniquement de 10h à 12h.epuis