VIDÉO - La Nasa va tenter de dévier un astéroïde, une mission de « défense planétaire »

Dans un peu moins d'un an, un vaisseau de la Nasa de 550 kilos s'écrasera volontairement à la surface de l'astéroïde "Dimorphos" de 780 mètres de diamètre. Le but ? Dévier sa trajectoire. Qualifiée de "défense planétaire", cette mission doit permettre à l'humanité d'être parée en cas de menace d'impact à l'avenir.

Se préparer à un scénario à la "Armageddon"

Le scénario fait penser à celui du film "Armageddon", dans lequel Bruce Willis et Ben Affleck sauvent la planète d'un énorme astéroïde fonçant vers la Terre. Mais c'est une expérience bien réelle que l'agence spatiale américaine mène ici. Bien qu'aucun gros astéroïde connu ne soit actuellement sur une trajectoire de collision, il s'agit de se préparer à cette éventualité. "Nous ne voulons pas nous retrouver dans une position où un astéroïde se dirigerait vers la Terre, et où nous devrions tester cette technique" pour la première fois, a expliqué Lindley Johnson, du département de Défense planétaire de la Nasa. La mission, baptisée DART (fléchette en anglais), décollera depuis la Californie à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX le 23 novembre à 22h20 locales.

Dix mois plus tard, le vaisseau de 550 kilos frappera sa cible, alors située à onze millions de kilomètres de la Terre, au moment où l'astéroïde sera le plus proche de la Terre. Le coût total de la mission est de 330 millions de dollars. Environ 27.000 astéroïdes proches de la planète bleue sont connus à l'heure actuelle. L'astéroïde Bennu, qui mesure 500 mètres de diamètre, est l'un des deux astéroïdes identifiés de notre système solaire posant le plus de risque pour la Terre, selon la Nasa. Mais d'ici 2300, le risque d'une collision n'est que de 0,057%.