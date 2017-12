VIDEO - La naturopathie, c'est quoi ?

Stress, fatigue, angoisse, insomnies, douleurs, problèmes digestifs... Ce sont souvent ces symptômes qui déclenchent un rendez-vous chez le naturopathe. Mais que recouvre cette discipline, qui concerne-t-elle et à quoi sert-elle ? La réponse en images avec Blanche Rautenstrauch, naturopathe.

La naturopathie est une approche de santé qui est à la fois naturelle, globale et préventive.

Naturelle : ce sont des approches douces, naturelles et non invasives qui vont être privilégiées grâce à tout un travail sur l’alimentation. Par ailleurs, la naturopathie va s'appuyer sur les plantes sous forme de gélules, de teintures mères, sur les huiles essentielles et l’aromathérapie.

Globale : en prenant en considération la personne dans sa totalité, dans sa globalité autant d’un point de vue physique, physiologique qu’émotionnel et mental.

Préventive : dans un but d’améliorer l’état de santé général et de prévenir et de lutter contre les maladies.

C'est pour qui ?

Tout le monde est concerné, de la femme enceinte qui a envie de prendre soin d’elle durant sa grossesse au petit bébé juste né, en passant par l’enfant en période de croissance, pour essayer de renforcer ses défenses immunitaires, aux adolescents, aux personnes actives, aux personnes âgées. Cela s’adresse à toute personne désirant améliorer son état de santé.

Peut-on traiter toutes les maladies avec la naturopathie ?

La naturopathie est une approche de santé qui est complémentaire à la médecine allopathique. Pour certaines pathologies, cela peut être intéressant d’être suivi et soutenu par un naturopathe mais cela ne va en rien remplacer une consultation chez les médecins et une prescription médicale.

C'est reconnu ?

La naturopathie n’est pas reconnue par la Sécurité Sociale en tant que pratique paramédicale. En revanche elle est reconnue par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme médecine traditionnelle et est remboursée par de plus en plus de mutuelles.

Blanche Rautenstrauch, naturopathe, est spécialisée en phytothérapie, diététique et micronutrition.

Plus d'infos sur le site NaturoPhyto.com