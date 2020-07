Vidéo : la Patrouille de France survole le CHU de Reims pour rendre hommage aux soignants

10 heures 32 : tous les soignants de l’hôpital de Reims ont les yeux rivés vers le ciel. Soudain, Charlotte, infirmière au bloc, lance : "Oh regardez, ils arrivent !". Les neuf Alpha Jets de la Patrouille de France surgissent et fendent le ciel. Trois secondes plus tard, ils ont déjà disparu et laissent derrière eux une traînée bleu-blanc-rouge. "C’est déjà fini ?" demande Enzo, 3 ans, un des patients de l’unité pédiatrie du CHU.

Le passage de la Patrouille de France intervient dans le cadre de l’hommage national rendu aux soignants. Pour Agnès, cadre de santé au CHU, c’est une reconnaissance par rapport au travail effectué : "c’est magnifique, cela nous réconforte, on aime bien avoir ce genre de clin d’œil de la part de la nation". Un avis partagé aussi par son collègue Tom, même s’il se montre plus pessimiste pour la suite : "c’est sympathique mais ça ne suffit pas par rapport aux manques d’investissements de nos politiques lors des dernières années mais on prend ce que l’on nous donne", dit-il.

Les soignants attendent plus de reconnaissance de la part de l’Etat. Pour Anais, secrétaire médicale, ce sont les prochaines semaines qui vont tout déterminer : "le Ségur de la santé vient de se terminer, des mesures importantes ont été prises notamment en terme de recrutement, on attend de voir si cela va être respecté".

La Patrouille de France s’est ensuite dirigée vers Charleville-Mézières.