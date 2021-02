VIDEO - La police démarre les contrôles de tests PCR à la frontière avec l'Espagne

C'est l'une des mesures annoncées la semaine dernière par Jean Castex pour faire face à la progression de l'épidémie de Covid en France : le test obligatoire pour toute personne arrivant sur le sol français en provenance d'un autre pays de l'Union européenne, y compris par voie terrestre. La décision est entrée en vigueur ce lundi et donc comme prévu les contrôles ont démarré au niveau de la barrière de péage du Boulou sur l'autoroute A9, à la frontière entre la France et l'Espagne.

L'objectif est de contrôler le maximum de voitures (Yannick Garden, porte parole de la Police de l'air et des frontières à Perpignan)

Beaucoup d'automobilistes, informés de la mesure, avaient réalisé un test avant de franchir la frontière, comme cette espagnole voyageant entre Barcelone et Monaco. "Je ne voulais pas avoir de problèmes, alors j'ai pris le temps d'aller faire un test avant de partir. Je trouve que c'est une bonne mesure".

Surprise et colère en arrivant en France

Mais d'autres ont découvert la nouveauté au moment du contrôle. Plusieurs personnes ont ainsi été verbalisées par les policiers à l'image de ce couple de l'Hérault parti lundi matin en Catalogne pour signer des documents chez un notaire de Rosas. Au retour en milieu d'après-midi, faute de pouvoir présenter un test PCR, le couple a du s'acquitter de deux amendes de 135 euros.

Pas de renvoi vers l'Espagne

Les automobilistes et passagers de plus de 10 ans doivent présenter un test de moins de 72 heures. Si cela n'est pas le cas, la police n'a pas la possibilité de refouler les personnes vers l'Espagne. Après avoir payé son amende, l'automobiliste, qu'il soit Français ou d'une autre nationalité peut continuer sa route et entrer en France. Un seul cas prévoit de renvoyer l'automobiliste étranger en Espagne : si son test est positif et que son état de santé permet ce renvoi.

Certaines catégories de personnes ne sont pas concernées par le test PCR : les chauffeurs routiers, les travailleurs transfrontaliers et les personnes qui résident 30 kilomètres de part et d'autre de la frontière. Dans les faits, les policiers considèrent que tous les habitants de la province de Gérone n'ont pas besoin de présenter un test.