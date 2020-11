VIDÉO : la réanimation de l'hôpital d'Alès sous forte tension

Tout les lits du service de réanimation de l'hôpital d'Alès-Cévennes sont désormais occupés par des cas Covid. La tension est extreme même si l'établissement doit en armer très prochainement 6 de plus. Visite qui devrait faire reflechir.

12 lits au service réanimation au centre hospitalier d'Alès-en-Cèvennes, 12 lits entièrement Covid. Le service fait face mais très prochainement, il faudra en avoir 6 de mieux. Le taux d'incidence de 148/100.000 il y a quelques semaines est passé à 580/100.000. Pour la 1ère vague, la Covid touchait plutôt les octogénaires et au-delà, la seconde toutes les tranches d'âge venues d'Alès jusqu'au hameau cévenol le plus reculé.

Personne n'est à l'abri, nous avons un patient de 36 ans

Le relâchement du déconfinement raté. La feria - même écourtée - un certain match de foot. Sans parler des fêtes regroupant nombre de personnes assez peu préoccupées du respect strict des règles sanitaires, tout se paie "cash pour cette seconde vague".

Nous avons eu un décès, on nettoie pour le prochain arrivant

Comme simple visiteur on ne ressort pas indemne du service de réanimation. L'habit de protection, les précautions sanitaires, le bruit des appareils et ces chambres parfois inoccupée parce que le patient vient à peine de décéder. "On nettoie tout pour le prochain arrivant".

Une visite à la réa d'Alès qui ne laisse pas insensible. Copier

Des nouvelles règles pas toujours comprises des familles

Les visites au centre hospitalier Alès-Cévennes ont été réduites notamment compte tenu de la situation. Une décision qui n'est pas comprise par certaines familles. Les personnels déjà épuisés par un été très lourd - afflux des patients non-traités pendant le confinement - font parfois l'objet d'actes incivils. "on peut le comprendre mais ne pas l'accepter pour autant".

Roman Cencic, le directeur du centre hospitalier Alès-en-Cévennes. Copier

11 morts pour la 1 ère vague, 21 depuis la seconde vague

"On pense toujours que cela n'arrive qu'aux autres" dit Jean-François Lauze, le président de la commission médicale. Ceux qui arrivent en réa "disons que pour 20% d'entre-eux, cela se passe mal".

Jean-François Lauze, président de la CME CHAC. Copier

Le centre hospitalier Alès-Cévennes recrute des renforts. 04 66 78 30 66. recrutement@ch-ales.fr