VIDEO : La réanimation mobile du CHU de Toulouse entre en action à Bayonne

C'est une "réanimation dépliable". Voilà comme le patron du SAMU 31, Vincent Bounes, présente ce camion capable de déployer cinq salles d'hôpital en 20 minutes, aux côtés d'un centre hospitalier qui aurait besoin de lits supplémentaires. Au total, le Shelter, c'est son nom, peut offrir 18 lits de réanimation pour venir renforcer une offre qui serait saturée pour accueillir des patients atteints du Covid-19.

C'est une première mondiale. Un tel dispositif capable de se déployer aussi rapidement avec une telle capacité n'existe nulle part ailleurs. Il s'agit là d'un projet européen binational entre la France et l'Espagne cofinancé par les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie en France et Andorre, Catalogne et Navarre côte espagnol. Cet hôpital mobile, initialement créé pour pouvoir intervenir en urgence sur une situation d'attentat, va donc être utilisé des deux côtés de la frontière.