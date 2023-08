VIDEO - La société CILcare lance la création d'un organoïde de l’oreille interne

Entreprise de services en R&D spécialisée dans les troubles auditifs, CILcare vient de lancer un nouveau programme intitulé OrgaEar. Leur ambition : créer un organoïde capable de mimer l'oreille interne, afin de tester des thérapies. Un projet en partenariat avec le Laboratoire de Bio-ingénierie et Nanosciences de l'Université de Montpellier dirigé par le professeur Azel Zine.

Dans le monde, 1.5 milliard de personnes souffrent de déficiences auditives et 50 % des jeunes risquent de devenir sourds en raison d'une exposition à des volumes sonores trop forts. La surdité s'installe lorsque les cellules de l'oreille interne sont endommagées. Parmi les principaux facteurs : l'âge, le bruit, la prise de certains médicaments et certains traitements de chimiothérapie. Mais la perte de ces cellules est irréversible et très peu de solutions thérapeutiques sont disponibles sur le marché.

Un organoïde en 3D

Cilcare propose des modèles cliniques pour tester des médicaments pour les "désordres auditifs". Le projet OrgaEar va permettre de créer un organoïde de l'oreille interne. Une version miniature et simplifiée d'un organe, "C'est une structure en 3D composée à partir de cellules humaines. La première étape, consiste à prélever ces cellules, puis en culture, générer des embryons et créer ainsi un appareil qui mimera l'oreille internet" explique Sylvie Pucheu, directrice de l'innovation.

À quoi servira cette invention ? Tester des médicaments contre la perte d'audition directement sur un appareil humain et éviter les expérimentations sur les animaux de laboratoire. Sylvie Pucheu espère donc faire avancer la science avec un projet qui n'existe nulle par ailleurs. "On cherche en ce moment par exemple, des solutions face aux traitements de certaines chimiothérapies, car des patients, surtout des enfants, perdent l'audition. Il faudrait donc trouver un traitement en amont pour éviter cette perdition".

Le programme est financé pour une durée de deux ans, à hauteur de 800 000 euros. Dans un second temps, le modèle organoïde fera l'objet d'une application commerciale "Nous allons devoir créer une startup, afin de proposer notre innovation à des laboratoires pharmaceutiques" conclut la directrice.

