VIDEO - "La tendance n'est vraiment pas bonne, l'évolution est très négative en Touraine" alerte la préfète

Face au Covid-19, l'Indre-et-Loire est en rouge. Et les autorités locales ont décidé de serrer la vis encore un petit peu plus. Dans les bars, dans les entreprises comme à l'université et dans les maisons de retraite. Pas de mesure d'interdiction générale mais un appel à la responsabilité de chacun.

Avec plus de 87 malades pour 100 000 habitants ces 7 derniers jours, le taux d'incidence s'envole en Indre-et-Loire. Il a doublé en seulement 15 jours et dépasse désormais tous ceux des départements voisins. Marie Lajus, la préfète d'Indre-et-Loire était l'invité de France Bleu Touraine ce lundi matin.

" La situation épidémique en Indre-et-Loire est celle qui se dégrade le plus de tous les départements de la région. On a rattrapé le niveau du Loiret et la courbe n'est vraiment pas bonne. La proportion des gens positifs quand on se fait tester est de plus en plus forte ( taux de positivité de 4%), et ça commence à se faire sentir sur les indicateurs sanitaires comme les consultations à SOS Médecins ou le nombre de personnes hospitalisées qui augmentent fortement".

"La tendance n'est vraiment pas bonne, l'évolution est très négative. C'est pour ça qu'il faut mettre un coup de collier sur les mesures préventives. _C'est surtout la mobilisation collective qui nous permettra de freiner cette reprise épidémique_. La prise de conscience individuelle et le respect par tout un chacun des gestes barrières est très important"

Une petite vingtaine de clusters actifs dans le département

"Faites attention, en ce moment, dans les milieux professionnels, tout le monde doit mettre le masque dès lors qu'on se retrouve en situation de promiscuité. Il faut très prudent sur les moments où on se retrouve à casser la croûte les uns avec les autres.

Il faut arrêter de faire des fêtes, des pots. Eviter si possible les moments de convivialité", préfète d'Indre-et-Loire

Il faut arrêter de faire des fêtes, des pots, des événements de convivialité. C'est valable aussi pour tous les établissements qui reçoivent du public comme les salles communales. Fini les cocktails, les buvettes aussi. Seuls les repas assis à bonne distance sont tolérés. Mais là aussi si possible vaut mieux éviter. Dans les bars, pas de consommation debout".

A l'université, il faut favoriser les cours à distance

"C'est un message que je vais adresser à l'ensemble des chefs d'établissement de l'enseignement supérieur. _Il faut d'une part favoriser les cours à distance et bannir tous les événements sociaux, comme les fêtes étudiantes_. Mais surtout gardez le masque."

Concernant les Ehpads, la Préfecture adresse un courrier aux chefs d'établissement pour leur demander de " resserrer l'application des mesures barrières. Pour les visites des familles, c'est du cas par cas en fonction de la configuration des locaux."