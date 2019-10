VIDÉO - La vidéo deepfake piégeuse de l'association Solidarité Sida

France

L'enfer est parfois pavé de bonnes intentions. C'est ce que l'on se dit lors du visionnage de la nouvelle campagne de l'association Solidarité Sida : on y voit le président Donald Trump, derrière les drapeaux américains, annoncer qu'il a "éradiqué le Sida". Bien évidemment, cette vidéo est une fausse nouvelle, une fake news et même un deepfake : avec l'aide de l'intelligence artificielle, on peut faire dire n'importe quoi à n'importe qui, en simulant les mouvements du visage et la voix.

Une campagne mal maîtrisée ?

Après trente secondes de fausse allocution présidentielle, le président d'honneur de l'association, Antoine De Caunes, remet les pendules à l'heure : "C'est la première (fakenews) qui pourrait devenir vraie"

Si le 10 octobre prochain, les chefs d'État le décident, la prochaine génération pourrait grandir dans un monde sans Sida. - Antoine De Caunes, président d'honneur de solidarité Sida

Les 9 et 10 octobre se tient une réunion du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la tuberculose et la paludisme à Lyon.

Antoine de Caunes qui appelle ensuite les internautes à partager la vidéo et à rejoindre la mobilisation sur les réseaux sociaux. Sauf que l'effet sur internet n'est pas celui escompté par l'association : de nombreux internautes ne vont pas au bout de la vidéo, certains se posent des questions sans continuer la lecture, et d'autres critiquent très ouvertement ce mode de communication du deepfake, très décrié.

VIDÉO - La campagne deepfake de l'association Solidarité Sida