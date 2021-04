VIDÉO - Nîmes se mobilise pour que les personnes isolées ne soient pas les oubliées de la vaccination

La ville de Nîmes se mobilise pour vacciner les personnes âgées isolées. D'abord en réservant une partie de sa dotation (10%) à ce type de public ensuite en les accompagnant administrativement mais aussi en bus dédié jusqu'au centre de vaccination des Costières. La municipalité s'appuie sur ces 6 centres sociaux qui ont détecté ces publics fragiles pour leur garantir l'égalité d'accès aux soins.

Il ne faut oublier personne

Alors qu'avril s'annonce comme le "combat final" contre la Covid avant mi- Mai un retour promis à la vie normale, il était important de n'oublier personne en matière de vaccination à Nîmes. Combler un trou dans la raquette sanitaire en allant chercher les publics isolés, fragiles souvent précaires. Les victimes de la facture numérique, de la mobilité, de l'enclavement ou de la barrière de la langue. La ville s'appuie ce matin là sur le centre social Simone Veil. En amont, les démarches administratives plus qu'à prendre le bus jusqu'aux Costières.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d’utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Reportage au centre de vaccination des Costières à Nîmes (Gard). Copier

Le taux d'incidence est extrêmement fort dans les quartiers

Des publics, âges, souvent isolés qui risquent de passer au travers du filet sanitaire. "_Nous les connaissons et notre travail au quotidien sur place, nous permet de bien les identifie_r" explique, Farid Bouziane, le directeur du centre Simone Veil de Valdegour. Pas d'internet, des difficultés de déplacement et la barrière de la langue. C'est une "frange importante des nîmoises et des nîmois" qui n'ont pas accès aisément à la vaccination.

Farid Bouziane, directeur du centre Simone Weil à Valdegour Copier

Les 6 centres sociaux nîmois sont mobilisés, objectif : 1.500 vaccinations pour des femmes et des hommes qui auraient pu très bien passer sous les radars du combat sanitaire.