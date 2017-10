VIDÉO - Le café, meilleur ami ou pire ennemi ?

A l’occasion de la journée mondiale du café, le 1er octobre, zoom sur cette boisson psychoactive la plus consommée au monde. On le prend pour commencer sa journée, éviter un coup de fatigue ou juste par plaisir. Les Français consomment en moyenne 5,5 kilos de café par an, soit 2 tasses par jour.

Retrouvez le conseil santé de Vanessa Lambert sur le café

Le café a une action tonique sur le système nerveux, il stimule notre cerveau, améliore la mémoire. Mais attention à ne pas en abuser ! Copier

Arabica ou robusta ?

Il existe deux principales familles de caféiers. L’arabica, le plus répandu, est connu pour sa finesse, ses arômes développés et sa faible teneur en caféine. Il représente 70% de la production mondiale de café.

Le robusta a des arômes moins développés, un goût corsé et amer. Il contient en revanche deux fois plus de caféine que l'arabica. Il est plus résistant (d'où son nom !) et est donc plus facile à cultiver.

Le café, votre meilleur ami ?...

Concentration, détente, énergie... À doses modérées, les effets positifs du café sont nombreux. Il stimule le système nerveux central, aide ainsi à rester éveillé et augmente la vigilance. Il soulage les maux de tête, diminue l'anxiété et améliorerait la mémoire.

... ou votre pire ennemi ?

Vu comme un allié de choc, le café a également ses défauts : consommé en trop grande quantité, il peut provoquer nervosité, palpitations ou aigreurs d'estomac. Consommé dans l'après-midi ou en fin de journée, il peut provoquer insomnies et troubles du sommeil. Un manque de caféine peut même engendrer de l'anxiété et des migraines.

Alors quelle dose ?

En excès, la caféine a de nombreux effets négatifs. La dose conseillée est de 2 à 3 tasses par jour. L'Agence européenne de sécurité des aliments recommande de ne pas dépasser 400 mg de caféine par jour, soit quatre tasses d'espresso. Pour les femmes enceintes cette quantité baisse à 200 mg de caféine par jour.

La quantité de caféine présente dans votre tasse dépend principalement du type de café choisi ainsi que de sa préparation (filtre, instantané, capsule...). Elle dépend également de la portion consommée.

Comment le boire ?

Espresso, cappuccino, latte ou ristretto... Il existe plus de 16 façons différentes de boire du café ! Suivant la recette, la teneur en café ne sera pas la même.