VIDEO - Le Centre-Val de Loire, 2e région de France avec le plus fort taux de tests Sida positifs

Depuis 3 ans maintenant, le Covid-19 a été au centre des préoccupations mondiales et a fait passer au second plan, la prévention et le dépistage du Sida dans la population. Même si il est reparti en hausse en 2021, le dépistage du VIH n'a pas encore rattrapé le retard lié au Covid, une "perte de chance" pour certains malades, selon Santé publique France.

En 2021, 29% des infections à VIH ont été découvertes à un stade avancé de l'infection, une proportion qui ne diminue pas depuis plusieurs années. Or, "un dépistage précoce permet de bénéficier d'un traitement antirétroviral, de baisser la charge virale dans l'organisme et de ne plus transmettre le VIH à ses partenaires", selon Florence Lot, pilote de l'unité VIH/sida, hépatites B et C, IST à Santé publique France.

Le Docteur Adrien Lemaignen Chef de Service dans le Service de Maladies Infectieuses et tropicales du CHRU de Tours était l'invité de France Bleu Touraine pour cette Journée mondiale de lutte contre le SIDA.

Les médecins ne parlent plus de Sida, mais d'infection VIH

Plus de quarante ans après la première alerte sur le Sida, il n'existe certes toujours pas de vaccin. Mais il existe des traitements qui se sont considérablement allégés au fil des ans et qui ont démontré leur efficacité. Quant à la prévention, le traitement préventif PrEP est en "reprise soutenue" après avoir été lui aussi "oublié" pendant le Covid. La PrEP (pour Prophylaxie pré-exposition) est un traitement préventif destiné aux séronégatifs. La personne qui le suit prend des comprimés d'antirétroviraux afin d'éviter une contamination par le VIH lors de rapports sexuels sans préservatif.

Le Docteur Guillaume Gras, médecin au Centre Gratuit d’Information Dépistage et Diagnostic du VIH, des hépatites virales et des Infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) était invité ce jeudi 1ier décembre de France Bleu Touraine.

On ne guérit pas du VIH

Toutefois, on ne guérit pas du VIH : les personnes séropositives doivent suivre un traitement à vie. "La trithérapie, très efficace, a transformé une maladie mortelle en infection chronique. Mais si on arrête le traitement, le virus rebondit en quelques semaines au même niveau", selon Michaela Müller-Trutwin de l'Institut Pasteur.

"On espère toujours trouver un traitement curatif, on n'**y est pas encore", regrette Emmanuel Bodoignet, membre de l'association AIDES, alors que ,"les séropositifs souffrent toujours d'énormément de discriminations" et restent vulnérables à différentes pathologies, comme avec le Covid.

Mais la recherche sur le Sida continue et pourrait aussi, à terme, bénéficier de celles sur le Covid-19, et réciproquement, selon les experts.