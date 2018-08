Le Blanc, France

"Vous le savez sûrement je suis originaire de la Creuse et les causes rurales me touchent particulièrement, alors je voulais apporter tout mon soutien au collectif "C'est pas demain la veille" qui lutte contre la fermeture de la maternité du Blanc dans l'Indre", déclare le chanteur Gauvain Sers dans une vidéo d'une minute publiée sur la page facebook du collectif.

"C'est un combat compliqué au même titre que les fermetures d'écoles, de gares, de bureaux de postes, les médecins qui s'en vont, les infirmiers qui ne peuvent pas travailler dans des conditions convenables (...) j'ai la chance de pouvoir jouer au festival Darc à Châteauroux vendredi soir (17 août) et il y aura des membres du collectif, donc n'hésitez pas à aller les rencontrer, à leur apporter votre soutien aussi c'est très précieux".

D'autres soutiens de personnalités

La maternité du Blanc dans l'Indre a été fermée provisoirement cet été du 27 juin au 03 septembre. Mais face aux difficultés de recrutement, la direction n'était pas en mesure, le 10 août dernier, de dire si le site pourrait rouvrir début septembre. Le duo comique de la région Centre Les Bodin's ou encore l'acteur Bernard Lecoq, né au Blanc, ont déjà apporté leur soutien à la maternité ces dernières semaines.