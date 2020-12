VIDEO - Le CHU de Dijon Bourgogne et le DFCO font campagne commune pour respecter les gestes barrières

Conforme ou non conforme ? En cette période de congés et à l’approche des fêtes de fin d’année, et dans un contexte de circulation virale encore très important, le CHU de Dijon et le DFCO expliquent les gestes barrière à respecter dans une série de mini-vidéos.

Le CHU Dijon Bourgogne et le DFCO ont travaillé de concert pour proposer une série de mini-vidéos, dans lesquelles, les gestes conformes et non conformes pour lutter contre la COVID-19 sont présentés de manière ludique et pédagogique.

Déjà engagé dans de nombreuses initiatives citoyennes tout au long de l’année, et encore plus particulièrement depuis le début de la crise liée à la COVID-19, le DFCO soutien de nouveau le CHU Dijon Bourgogne pour sensibiliser le public.

Ces vidéos ont été réalisées avec le concours de Sénou Coulibaly, Léa Khélifi et Lolie, la mascotte. Des représentants du service d’Épidémiologie et hygiène hospitalière du CHU ont accompagné la rédaction du scénario et le tournage.

Chaque séquence reprend une thématique importante pour le respect des gestes barrière :

- Contact/accolade

- Distanciation

- Éternuement/toux

- Hygiène des mains

- Port du masque

- Partage lors des moments conviviaux

- Aération de la pièce

Les abonnés du club ont également pu découvrir avec leur programme de match des 16 et 20 décembre, un flyer reprenant les différents messages véhiculés sur la mini série. Le CHU de Dijon et le DFCO rappellent que la lutte contre la COVID-19 ne doit pas faiblir, notamment durant cette période de fêtes de fin d’année placée sous le signe des moments familiaux.