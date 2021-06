VIDÉO - Le CHU de Dijon propose un film explicatif pour accompagner les futurs parents

La pandémie de COVID a amené les équipes de la maternité du CHU Dijon Bourgogne à repenser l’accueil dans les locaux, notamment pour les séances de préparation à la naissance. Désormais, les futurs parents peuvent découvrir les services et les parcours par le biais d’un film accessible en ligne.

Mieux comprendre le parcours à la maternité

Afin d’accompagner l’arrivée d’un nouvel enfant et cette transition familiale, des temps de préparation sont habituellement animés par des sages-femmes de l’équipe auprès des futurs parents. La situation sanitaire des derniers mois ne permettant pas de les recevoir dans les conditions habituelles, le CHU Dijon Bourgogne propose aux concernés un film explicatif pour leur permettre d’appréhender leurs séjours avec sérénité. La vidéo présente la maternité du CHU. Elle offre la possibilité de découvrir les lieux et de mieux comprendre le parcours dans les locaux.

12 minutes pour tout savoir

Composé de huit séquences, ce film d’environ 12 minutes présente les différentes unités de la maternité :

Les consultations

Le centre d’échographie

L’unité de surveillance externe

Le cycle de préparation naissance

Le parcours salle nature

Le service d’urgence

L’hospitalisation maternité

L’accueil au sein de la maternité en période COVID

Au 10 juin 2021, l’accès des enfants, familles et amis à la maternité demeure interdit pour garantir la sécurité de tous. Les cours collectifs de préparation à la naissance proposés aux futurs parents ont pu reprendre mais sont limités à trois couples et en individuel.

Consciente de l’importance, pour chaque couple, de pouvoir préparer ensemble les différents temps qui précèdent et qui suivent l’arrivée d’un enfant, et dans la perspective de favoriser le lien parents-enfants dès les premiers temps de vie, la maternité du CHU a fait sensiblement évoluer ses pratiques et sa politique d’accueil des conjoints :

Accompagnement aux échographies de suivi de grossesse et au diagnostic prénatal, lors des venues en AMP ou aux urgences maternité

Présence en salle d’accouchement

Visite quotidienne à la mère et à l’enfant après l’accouchement.

La maternité du CHU Dijon Bourgogne : une prise en charge de pointe pour toutes les grossesses

Le CHU Dijon Bourgogne dispose de la seule maternité de type III du Réseau Périnatal de Bourgogne et des seuls centres de diagnostic prénatal et de traitements de la stérilité conjugale pour la région. La maternité reçoit de ce fait toutes les patientes orientées sur pour une prise en charge des grossesses et des naissances à haut risques maternel, fœtal, ou néonatal.

La maternité du CHU Dijon Bourgogne regroupe au sein du pôle Gynécologie-Obstétrique, Biologie de la Reproduction tous les services spécialisés, les personnels qualifiés ainsi que les équipements performants garantissant une prise en charge adaptée et sécurisée des mères et de leurs nouveau-nés. Le Plateau technique mère-enfant comporte 8 salles d’accouchement, un service d’urgences, ainsi qu’un espace de pré-travail et de naissance physiologique ouvert depuis janvier 2017.

L’unité d’hospitalisation des suites de naissances se compose de 36 lits et accueille l’ensemble des mères et de leurs nouveau-nés. L’unité d’hospitalisation des grossesses pathologiques se compose de 28 lits. La prise en charge est assurée 24h/24h par une équipe d’obstétriciens, de pédiatres et d’anesthésistes, de sages-femmes, d’infirmières puéricultrices et d’auxiliaires-puéricultrices qui proposent un accompagnement à la parentalité durant tout le séjour.

Le film proposé par la maternité du CHU Dijon Bourgogne est le fruit d’un travail conjoint entre les différentes équipes pour proposer une alternative aux futurs parents qui souhaitent préparer leur venue au sein de la maternité, tout en respectant les mesures sanitaires en vigueur. Le contexte sanitaire lié au COVID-19 impose toujours la plus grande des vigilances, pour la sécurité des femmes enceintes, des mères, des nouveau-nés, de la population et de l’ensemble des équipes soignantes et médicales.