VIDÉO - Le drone de livraison d'analyses médicales normand a fait son premier essai au Havre

Plus rapide et plus propre qu'une voiture. Le drone de livraison médicale imaginé par la start-up Delivrone , installée à Rouen, a fait un essai à l'aéroport du Havre, ce mercredi. Les laboratoires Synlab sont intéressés pour l'utiliser dans leurs livraisons depuis les hôpitaux.

ⓘ Publicité

Grâce à ses ailes de trois mètres d'envergure, le drone peut voler à plus de 100 k/h avec près de deux heures d'autonomie. Il est également cinq fois plus rapide qu'une voiture de livraison médicale classique, tout en émettant 90% de CO2 en moins.

Une poche médicale à température contrôlée

Dans son fuselage, on peut installer une poche médicale pour transporter des prélévements, des poches de sang, des gobelets d'urine, ou encore des vaccins. Un système de réfrigération permet de choisir une température fixe de -20 à 25° en fonction des normes médicales.