VIDÉO - Coronavirus : "Le masque dans les Pyrénées-Orientales ? C'est une catastrophe !" clame le Dr Aumaître

Alors qu'un nouveau patient est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital de Perpignan (80 décès au total depuis le mois de mars dans le département), le Docteur Hugues Aumaître, le chef du service des maladies infectieuses et tropicales (SMIT), était l'invité de France Bleu Roussillon ce jeudi matin. Voici ce qu'il faut en retenir (la vidéo de l'entretien est à retrouver en bas de la page).

Les masques

C'est LE coup de gueule du Dr Aumaître : "S'il vous plait, mettez des masques, mettez des masques, protégez nos anciens ! On ne va pas se raconter de salades : malgré tout le travail de cet été, depuis un mois et demi, c'est n'importe quoi ! Beaucoup de gens ne portent pas le masque ou alors ne le porte pas comme il faut. Oui ça énerve. (...) Même à la maison, si vous vivez avec quelqu'un de fragile ou d'âgé, il faut porter le masque."

Concernant le port du masque obligatoire dans les écoles primaires dès l'âge de 6 ans : " Il n'y a pas de réponse simple, je me souviens qu'en septembre, certains réclamaient ce port du masque. Les enfants transmettent probablement moins le virus, mais il faut se rendre compte que le Covid, contrairement au printemps, est cette fois présent partout dans les Pyrénées-Orientales et qu'on se contamine aussi en famille. Donc ce masque pour les plus jeunes, même si c'est désagréable, oui ça va dans le bon sens."

La deuxième vague de l'épidémie dans les Pyrénées-Orientales

"Cette deuxième vague est plus violente et plus meurtrière dans les P.O. : il y a eu 45 morts depuis le 1er septembre dans le département. C'est déjà plus que lors de la première vague au printemps dernier et ce n'est malheureusement pas fini... Les effets de ce reconfinement ne seront pas visibles avant deux semaines.

"Cette deuxième vague est plus violente pour deux raisons : d'abord les patients touchés ne sont pas les mêmes chez nous : cette fois, nous avons beaucoup plus de patients âgés avec une mortalité très supérieure. Une personne de 75 ans, même en pleine forme, est nettement plus vulnérable qu'une personne de 50 ans qui souffrirait de plusieurs maladies.

_"Ensuite, cette deuxième vague fera plus de morts ca_r le confinement a été mis en place beaucoup plus tard qu'au printemps, quand le département était encore relativement épargné. La baisse des températures, elle, n'est pas liée à cette deuxième vague."

Le confinement peut-il suffire ?

Le Docteur Aumaître semble franchement dubitatif : "Cela dépend de nous, de notre capacité à respecter les gestes barrières et porter les masques comme il faut... Si j'ai prévu quelque chose pour Noël ? Non, je serai de garde à l'hôpital... "

Interrogé aussi sur les arrêtés, suspendus par la justice, des mairies de Perpignan, Pia, Claira et Ille-sur-Têt qui permettaient aux petits commerçants de rester ouverts malgré le confinement, l'épidémiologiste ne veut pas entrer dans la polémique : "Tout ce qui peut contribuer à éviter les interactions sociales nous aide, nous soignants."

La situation à l'hôpital de Perpignan

Ce jeudi matin, 22 malades du Covid-19 sont en réanimation à l'hôpital de Perpignan. "Nous avons sur le papier 28 places mais on peut ouvrir des lits et atteindre les 45 places. La stratégie est évidement de tout faire pour que le système de soins ne craque pas dans le département. C'est pour cette raison qu'une réunion a eu lieu ce mercredi soir pour définir le parcours de soins avant et après l'hôpital avec les infirmiers, les kinés et autres soignants des PO... L'hospitalisation privée est un acteur majeur de cette deuxième vague car de nombreux patients, quand leur situation s'améliore, quittent l'hôpital pour Médipôle à Cabestany ou encore la clinique de Céret."

À quand un vaccin ?

"Il y a plusieurs dizaines d'essais en cours. D'ici la fin de l'année, on aura déjà des vaccins qui fonctionneront plus ou moins bien, avec plus ou moins d'effets secondaires.... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ensuite le processus de fabrication, de distribution et d'administration du vaccin va prendre plusieurs mois. Est-ce crédible pour cet été ? Peut-être."