VIDÉO - Le nouveau clip du gouvernement sur la campagne de vaccination

"Parce qu'on rêve tous de se retrouver" : ce clip de 50 secondes, dévoilé ce mardi par le gouvernement, a pour but d'inciter les Français à se faire vacciner.

Olivier Véran, ministre de la Santé, a dévoilé la nouvelle campagne publicitaire du gouvernement pour la vaccination sur son compte Twitter.

Dans cette vidéo, on voit des enfants courir vers leur grand-mère pour l'embrasser sans masque sur la musique de Gilbert Bécaud, "Je reviens te chercher". On se rend compte un peu plus tard que ce sont des retrouvailles anticipées, imaginées par cette grand-mère qui est en train de se faire vacciner par une infirmière.

Un clip qui tombe au moment où le gouvernement a décidé d’accélérer le rythme de la vaccination.

Pendant quatre jours consécutifs, de mercredi à samedi, le nombre de piqûres quotidiennes a dépassé les 100.000 dans le pays, dont plus de 180.000 vendredi et samedi dans les centres dédiés, un rythme record. Au total, 3,7 millions de Français ont reçu au moins une dose de vaccin (soit environ 5,6% de la population), dont 1,9 million ont été vaccinés avec deux doses.