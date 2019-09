VIDEO : Le nouvel équipement I.R.M. de l'hôpital de Guéret est installé

C'est un petit événement pour les personnels de l'hôpital de Guéret, le nouvel appareil I.R.M. a été installé ce mardi. Sa taille volumineuse et son poids (4,5 tonnes) ont nécessité de le faire passer par le toit grâce à une grue.

Guéret, France

L'opération aura duré presque une journée. Ce mardi, le Centre Hospitalier de Guéret recevait son nouvel équipement I.R.M, l'appareil de quatre tonnes et demie a été transporté par une grue et introduit grâce à une ouverture dans le toit du bâtiment.

Imaginez une sorte de grosse machine à laver de plus de deux mètres sur deux qui fait le poids d'un petit éléphant. Il est impossible de la faire passer par les ascenseurs de l'hôpital pour atteindre le service d'imagerie médicale au premier étage, une trappe est donc aménagée sur le toit du bâtiment pour l'y introduire. Pour ce faire, l'hôpital a fait appel à une grue de plusieurs dizaine de mètres.

Une technologie plus performante

Ce nouvel outil vient remplacer l'I.R.M installé en février 2013. Il est plus performant, plus ergonomique et devrait diminuer de cinq à dix minutes le temps des examens. Il sera mis en route le 16 septembre prochain.

Le nouvel équipement, en provenance du groupe allemand Siemens, de type AMIRA, est une IRM de puissance 1,5 Tesla avec un tunnel de diamètre 60cm. Le coût total de l'opération entre la location de l'appareil, son installation et sa maintenance est évalué à 987 000 euros sur sept ans.