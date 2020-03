VIDEO : le personnel soignant d'un Ehpad breton chante sous les fenêtres de ses résidents

"Un air de vieille romance, semble donner la cadence, pour fauter, pour fauter, dans les bois, dans les prés..." La refrain débauché de Tino Rossi a résonné sous les fenêtres de la maison de retraite de Melesse, près de Rennes, cette semaine.

Dans une vidéo partagée par une voisine de l'ehpad, on voit le personnel soignant, en coeur, entonner quelques paroles de "Ah! Le petit vin blanc" du chanteur de charme.

Profitant du beau temps qui règne en Bretagne ces temps-ci, ces soignantes ont voulu témoigner de leur bienveillance et de leur soutien auprès de leurs résidents comme l'explique Ghislaine Girrado, l'auteure de la vidéo :" Elles sont formidables, je suis moi-même auxiliaire de vie à domicile à Melesse, je comprend ces personnes qui se préoccupent du bien-être des personnes âgées. Je suis aussi au travail tous les jours avec la peur au ventre mais je sais où sont mes priorités, et je leur apporte chaque soir à 20 heures ma reconnaissance par des bruits de casseroles et un grand merci ".