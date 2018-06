Plusieurs dizaines de soignants de la clinique du Fief de Grimoire, à Poitiers, sont en grève depuis une semaine. Ils dénoncent depuis décembre 2017 un manque de personnel et du matériel par toujours aux normes.

Poitiers, France

Une partie du personnel de la clinique poitevine du Fief de Grimoire est en grève depuis une semaine. Les soignants dénoncent notamment un manque de personnel et du matériel médical pas toujours aux normes. Ce lundi après-midi, environ 70 personnes sont allées manifester devant la Préfecture de Poitiers après un rendez-vous avec la direction qui n'a rien donné.

Manque de personnel, matériel pas toujours aux normes

"La direction a essayée de nous faire culpabiliser, en nous disant que c'était de notre faute." explique Aline, infirmière en bloc opératoire. "On a décidé d'en arriver là aujourd’hui, ça nous fait pas plaisir, on s'excuse pour les patients qui n'ont pas été opérés mais on fait ça aussi pour eux", ajoute l'infirmière.

Les consultations et radios sont assurées

Les soignants ont notamment dansé sur la reprise de la chanson "basique" du rappeur Orelsan par des soignants toulousains. Les consultations et radios ont été assurées, ce sont les opérations qui n'ont pas lieu. Le personnel soignant rencontre de nouveau la direction mardi matin.