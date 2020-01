VIDÉO - Le soleil comme vous ne l'avez jamais vu grâce aux images d'un télescope hawaïen

Les scientifiques n'avaient jamais vu observer le soleil d'aussi près : le télescope hawaïen DKIST publie des photos de la surface de l'astre. On y voit des cellules en convection plus grande que la surface de la France en perpétuel mouvement.

L'astre du jour comme vous ne l'avez jamais vu : le télescope hawaïen DKIST a pu prendre et diffuser des clichés au plus près de la surface du soleil. On y voit des sortes de bulles jaunes en fusion, du plasma, à la taille impressionnante : chacune de ces billes est plus grande que la France entière.

Ce télescope Daniel-K.-Inouye (ou DKIST) est positionné sur l'île de Maui à Hawaï sur le volcan Haleakalā. Construit en 2013, il est le plus grand télescope solaire en service. Ces images sont celles des tests effectués par l'appareil.

VIDÉO - Vidéo de la surface du soleil par le télescope DKIST