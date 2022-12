VIDEO Le sport partagé entre séniors et étudiants de la fac de Poitiers

Vous prenez des étudiants en éducation physique, vous leur octroyez comme partenaires des résidents d' Ehpad, vous mettez le tout dans un gymnase de l'université Poitiers avec des parcours d'adresse, d'agilité, de précisions à réaliser, une bonne sono et le tour est joué ! Jeudi pour la première fois se déroulait un après-midi consacré au sport partagé. Une initiative que l'on doit à l'opération "ReSanté vous" et qui propose à des Séniors tout au long de l'année dans leurs Ehpads des activités physiques plus ou moins poussées selon leur âge et leurs aptitudes.

