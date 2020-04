VIDEO - Les conseils d'une coiffeuse puydômoise pour passer le confinement au poil....de cheveu

Les coiffeurs, comme tous les commerces jugés non indispensables, ont été contraints de fermer et la coiffure à domicile n'est plus autorisée depuis déjà le 16 mars. Dès lors, la hantise de certains est de revoir les cheveux blancs, ou la coloration se ternir. Les conseils d'une experte auvergnate.

Que faire de vos cheveux en cette période de confinement ? On a voulu poser la question à une coiffeuse qualifiée, qui a été primée aux championnats du Monde de coiffure, à Paris en septembre 2019. La coiffeuse riomoise Lisa Derossis a décroché le titre individuel dans l’épreuve de coiffure créative, ainsi qu’une médaille d’argent par équipe. Elle a son propre salon dans la deuxième ville du Puy-de-Dôme. Comme tous les commerces non-nécessaires, elle a fermé ses portes le 16 mars dernier.

Pour autant, elle ne se fait pas trop de soucis pour la réouverture de son salon. "Ce sera plus facile car on aura plus de matière pour travailler" les cheveux. Mais pour autant, sa principale angoisse est d'éviter le trop plein de rendez-vous. "Il va falloir prendre le même temps pour nos clientes."