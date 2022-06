VIDÉO - Les hôpitaux de la Mayenne mettent le paquet à Paris pour attirer des soignants

Le Groupement Hospitalier de Territoire de la Mayenne et du Haut-Anjou participe au congrès national des urgentistes à Paris. Objectifs : recruter huit médecins, 35 urgentistes et casser aussi l'image négative du centre hospitalier de Laval. Sur le stand les soignants usent de pas mal d'arguments.

"Vous savez moi je viens de Marseille, il me faut la mer et le soleil". Maël est un jeune interne au CHU de Grenoble. Le convaincre de venir un jour travailler dans notre département n'est visiblement pas chose aisée. "On dit souvent qu'il ne fait pas très beau au dessus de la ligne Lyon-Bordeaux" sourit le soignant en formation. "Oui mais chez nous on dit aussi qu'il fait beau plusieurs fois par jour" rétorque du tac au tac Caroline Brémaud la cheffe du service des urgences de Laval.

Depuis le mercredi 8 juin, les hôpitaux de Mayenne, Château-Gontier et Laval se vendent à travers un stand, transformé en carte postale du département, au palais des congrès de Paris, porte Maillot. Sur un écran, les images de sites touristiques défilent : grotte de Saulges, château de Sainte-Suzanne, le Vieux Laval. Des parts du gâteaux M sont aussi étalés sur un mange-debout. Avis aux amateurs.

Une prise en charge de A à Z

Et même si les problèmes sont légions dans les établissements de santé, particulièrement au centre hospitalier de Laval, ils disposent malgré tout de sérieux atouts. "En terme de prise en charge de pathologie, on a un gros pôle de cardiologie, une prise en charge particulière sur les douleurs thoraciques en cas d'infarctus. Ça c'est un aspect que l'on peut traiter sur Laval" explique Mylène Breton, infirmière. "Et depuis deux ans on est innovant sur le traitement des AVC. On a un métier formidable, d'où l'importance de rester près de notre population" poursuit la professionnelle.

"Chez nous il fait beau plusieurs fois par jour" Copier

Des places de concerts, un week-end en Mayenne

Tous les arguments sont bons pour recruter des médecins urgentistes, des infirmiers et des paramédicaux. Places de concert pour le V and B Fest ou autres évènements culturels, jeux-concours pour remporter un week-end en Mayenne... c'est surtout l'occasion de rappeler que plusieurs dispositifs d'aide à l'installation sont mis en place dans le département.

"On va accompagner le conjoint dans une recherche d'emploi. En Mayenne on a la chance d'avoir un beau tissu industriel. On va aussi aider les familles à trouver des solutions de garde pour les enfants. On donne un coup de main dans la recherche du logement aussi" énumère Thomas Suarez, conseiller technique santé au conseil départemental.

Des lunettes de réalité virtuelle sont aussi à disposition des éventuels candidats pour découvrir la Mayenne.