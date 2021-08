VIDEO : les hôpitaux de Strasbourg accueillent des patients Covid venus de Marseille

Deux patients marseillais atteints du Covid-19 ont été accueillis ce mardi en réanimation à l'hôpital de Strasbourg. Ils ont été évacués par avion de l'hôpital de la Timone à Marseille vers l'hôpital de Hautepierre.

Des évacuations sanitaires, car les services de réanimation des Bouches-du-Rhône arrivent à saturation en pleine 4e vague de variant Delta. Le taux d'incidence du Covid était ce mardi de plus de 580 pour 100.000 habitants en région PACA.

L'Alsace elle reste pour l'instant relativement épargnée. Alors les hôpitaux de Strasbourg ont proposé leur aide. Le professeur Vincent Castelain est responsable du service réanimation à l'hôpital de Hautepierre. "Ce sont des patients non vaccinés, dont un monsieur qui n'a que 22 ans, sans facteur de risque net, une petite surcharge pondérale, mais c'est tout. Ce sont des patients stabilisés, maintenant, tant qu'ils restent sous machine, il faut rester prudent" dit-il. "Cela renforce l'idée d'une importance capitale de la vaccination", estime le spécialiste.

Arrivée de patients Covid de Marseille à Strasbourg © Radio France - Antoine Balandra

Si l'accueil de ces deux patients a pu être assuré, c'est parce que dans le Bas-Rhin la situation épidémique est encore sous contrôle estime le professeur Castelain. "On est plutôt dans un phase calme au niveau Covid. Il y a 46 patients Covid pris en charge dans les hôpitaux universitaires de Strasbourg dont 10 en réanimation. Et actuellement, nous avons 2 patients en réanimation dans mon service, et là, cela fera donc quatre" explique-t-il.

L'arrivée de ces deux patients est aussi un juste retour de solidarité estime le professeur Emmanuel Andrès président de la commission médicale d'établissement du CHU de Strasbourg. "La première vague, nous avions transféré 51 patients dans l'hexagone et les pays limitrophes européens et depuis la deuxième, troisième et quatrième vague, malgré des tensions fortes au CHU, nous avons accueillis 20 patients venus des autres CHU de France. On se sent solidaires, on veut renvoyer l'ascenseur à ceux qui nous ont aidé" dit-il.

L'hôpital de Strasbourg a aussi envoyé de nombreux soignants aux Antilles, pour aider face à la flambée de cas Covid là-bas. "Il y a 400 professionnels qui sont partis de métropole pour aider les Antilles, dont 20 professionnels des HUS. Ils ont répondu présents immédiatement, spontanément, certains ont même lâché leurs vacances" explique le professeur Andrès.

D'ici jeudi, deux autres patients venus du Sud est de la France seront accueillis à Strasbourg et Haguenau.