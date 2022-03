VIDÉO - Les infirmières libérales de Vaucluse demandent plus de reconnaissance

Les infirmières et infirmiers libéraux demandent davantage de reconnaissance, alors que leur métier est particulièrement mobilisé depuis le début de la pandémie, estime sur France Bleu Vaucluse, Cathy Kirnidis, la déléguée départementale du syndicat des infirmières et infirmiers libéraux. "On a montré qu'on était sur le terrain rapidement mobilisable, qu'on était capable d'aller partout, avance-t-elle. On est les seuls professionnels de santé à se déplacer encore au domicile des patients et on voit bien que c'est indispensable, dans un monde où on parle de plus en plus, on parle du maintien à domicile, du retour précoce à domicile... Si on s'appuie pas sur les infirmières pour pouvoir développer ça, ça ne sera pas possible."

Elle réclame notamment en priorité la reconnaissance du "premier recours", c'est-à-dire la possibilité de consulter une infirmière pour certains actes sans passer par la prescription d'un médecin. "Pour faire appel à nos services, les patients sont obligés de passer par un médecin auparavant. Certes, dans beaucoup de cas, c'est nécessaire, mais il y a des domaines dans lesquels on est autonomes. Par exemple, un patient que l'on suit habituellement et qui se blesse, on est tout à fait en capacité. Nos compétences nous permettent de prendre en charge les premiers soins autour d'une plaie. Sauf que sans prescription médicale, il ne peut pas y avoir de prise en charge par l'assurance maladie."