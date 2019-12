VIDEO-Les internes en médecine défilent dans les rues de Montpellier

Les internes en médecine ont entamé ce mardi une grève illimitée pour réclamer une amélioration de leurs conditions de travail. Sur les 1300 internes de la région, plus de la moitié étaient signalés comme grévistes ce mardi matin. A 15h des étudiants venus de Perpignan, Nîmes et Montpellier se sont rassemblés devant l’hôpital Saint-Eloi pour manifester.

Le cortège composé d'environ 500 futurs médecins s'est dirigé vers la préfecture ou un sit-in a été organisé. Ils dénoncent leurs conditions de travail dans les hôpitaux où ils effectuent jusqu'à 55 heures en moyenne par semaine payées au SMIC. Ils déplorent aussi leurs difficultés pour se former.

On veut bien faire des heures mais il faut un minimum de reconnaissance et ça passe aussi par la rémunération. Moi quand j'ai bossé 400 heures dans le mois et que j'ai 169 heures marquées sur ma feuille de paye, çà m'énerve ( Wiliam Haynes interne de neurochirurgie)