VIDÉO - Les joueurs du Stade Rennais appellent à la vaccination contre le coronavirus

Les joueurs du Stade Rennais prennent la parole et incitent à se faire vacciner contre le Covid-19. La vidéo a été publiée ce mardi 13 juillet sur les réseaux sociaux du club de football, en partenariat avec l'Agence régionale de santé Bretagne.

Dans une vidéo publiée ce mardi sur les réseaux sociaux, les joueurs du Stade Rennais lancent un message de prévention contre le Covid-19. Ce partenariat avec l'Agence régionale de santé Bretagne a pour but d'inciter les supporters des Rouge et Noir à se faire vacciner. Une campagne de vaccination a eu lieu au sein du centre d'entrainement de la Piverdière. "La majorité des joueurs sont vaccinés", assure Rufin Boumpoutou, le directeur du département médical du club, dans la vidéo.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Au-delà de la vaccination des joueurs, le Stade Rennais veut montrer l'exemple. "C'est un acte citoyen de montrer que la sortie de la crise sanitaire passera uniquement par la vaccination", explique le président Nicolas Holveck avant d'ajouter : "C'est un moyen de protéger nos salariés et nos joueurs, le club est très attentif à la santé de ses salariés." Les milieux de terrain Benjamin Bourigeaud et Lesley Ugochukwu ainsi que l'attaquant Loum Tchaouna témoignent dans cette vidéo, tout comme le jeune joueur de 18 ans Junior Kadile. "Ça prend trente secondes, c'est rapide et ça ne coûte rien", lance l'attaquant Romain Del Castillo, après sa vaccination.

Le directeur de l'ARS Bretagne se félicite de cette vidéo sur son compte twitter : "Un beau partenariat depuis le début de crise. Merci au Stade Rennais de la promotion de la vaccination." La situation épidémique se dégrade en Bretagne. Le variant Delta concerne près de 62% des contaminations dans la région.