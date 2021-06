VIDÉO - Les plus belles images de l'éclipse de soleil partielle observée ce jeudi

Une éclipse solaire partielle a pu être observée en France ce jeudi midi. Les habitants de l'hémisphère nord ont également pu l'observer, avec des lunettes de protection. France Bleu vous propose les plus belles images de ce spectacle impressionnant.

Uneéclipse solaire partielle a pu être observée en France ce jeudi midi, entre 11h et 13h. Elle a parcouru une bande d'environ 500 km courant du Canada à la Sibérie, en passant donc par l'Europe, où elle n'a été que partielle, mais a tout de même donné de très belles images.

Un spectacle impressionnant

Au maximum de cette éclipse dite annulaire, les habitants des pays où l'éclipse est plus visible ont vu la Lune se glisser lentement devant le Soleil. Mais le spectacle presque total est réservé aux quelques habitants des latitudes les plus élevées, qui se trouvent pile dans l'axe Nord-Ouest du Canada, extrême-Nord de la Russie, Nord-Ouest du Groenland et pôle Nord, où l'occultation du disque solaire frôle les 90%.

Première éclipse annulaire de l'année

Il s'agit de la première éclipse annulaire de l'année 2021, et la seizième du XXIe siècle. Ce phénomène astronomique arrive en période de nouvelle Lune, lorsque Terre, Lune et Soleil sont parfaitement alignés.