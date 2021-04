VIDÉO - Les plus belles images de la "Super Lune"

Dans la nuit de lundi à mardi, la lune était très proche de la terre, offrant une "Super Lune" qui a émerveillé tous ceux qui ont levé les yeux au ciel. Retour en images sur ce phénomène toujours impressionnant.

Dans la nuit de lundi à mardi, ceux qui ont levé les yeux au ciel ont pu observer une très belle "Super Lune".

La lune très proche de la Terre

La lune était en effet très proche de la Terre, à une distance d'environ 363.000 kilomètres. Elle est ainsi apparue plus grosse et plus lumineuse que d'habitude, ce qui offre forcément de très belles images.

Des images du monde entier

Retour sur les plus belles photos de cet évènement, avec des images prises aux quatre coins du monde et compilées dans cette vidéo.