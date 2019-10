Le pylône de téléphonie mobile vient d'être érigé. Cela fait près de cinq ans que les habitants de la commune entendent parler de ce projet et l'attendent avec impatience. Ils sont en zone blanche et ne peuvent pas téléphoner avec leur portable.

Levée de pylône à Janaillat : plus que six mois avant de pouvoir utiliser son téléphone portable

Janaillat, France

Le pylône de téléphonie mobile est debout à Janaillat. Il vient d'être levé à plus de 620 mètres d'altitude au lieu-dit Bellesauve.

Les habitants l'attendent avec impatience depuis cinq ans. Jusqu'à présent, ils ne peuvent pas téléphoner avec leur téléphone portable dans le centre-bourg et dans certains villages alentours. Mais ils devront encore attendre six mois avant le raccordement total pour pouvoir téléphoner et utiliser la 4G.

Pour le site de Janaillat, l'installation du pylône a coûté 133 029 euros. Des pylônes doivent être installés dans une vingtaine d'autres communes du département d'ici la fin 2020.

La liste : Charron, Chambonchard, Ars, Azats-Chatenet, Neoux, Peyrabout, Saint-Dizier-La-Tour, Saint Martin-Château, Saint Sylvain Montaigut, Sannat, Savennes, La-Cellette, Les Mars, Chard, Cressat (mise en service décembre 2019), Royère-de-Vassivière, Franceches, Saint-Pardoux Morterolles, Saint-Dizier-Les-Domaines, Lourdoueix-Saint-Pierre