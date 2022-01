VIDÉO - Malgré la crise, les travaux du CHU de Rennes se poursuivent

Alors qu'il doit faire face à la crise du Covid-19 depuis deux ans, le CHU de Rennes continue sa transformation. L'hôpital est en pleine rénovation pour proposer d'ici 2030 des soins encore plus performants.

Malgré l'épidémie de Covid-19 qui n'épargne pas le CHU de Rennes depuis deux ans, les travaux du futur hôpital n'ont pas pris de retard selon la direction qui fait le point ce mardi sur le chantier qui devrait prendre fin d'ici 2030. La prochaine grosse étape, c'est la construction du centre chirurgical dont les fondations sont déjà posées. Ce bâtiment de six étages sera terminé en 2024, on y trouvera 35 blocs opératoires et 240 lits d'hospitalisation.

Pour l'hôpital femme-mère-enfant, cap sur 2026, date à laquelle les activités de l'hôpital Sud de Rennes seront transférées sur le site de Pontchaillou. Il y a aussi l'Institut régional de Cancérologie, dont l'appel à candidatures sera bientôt lancé.

Au total, près de 42% des bâtiments existants seront remplacés au CHU de Rennes.