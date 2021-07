VIDEO - Pass sanitaire : « ce n'est pas notre rôle de contrôler, je ne le ferai pas »

Le pass sanitaire pour lutter contre le covid-19 doit être étendu aux bars et aux restaurants le 9 août. C’est en tout cas ce qu’espère le gouvernement qui attend la validation ou non du Conseil constitutionnel. Dans la Manche, une dizaine de restaurateurs du Cotentin ont signé une tribune pour dénoncer les modalités d’application du pass sanitaire dans leurs établissements.

"Nous ne sommes pas anti-vaccin ni complotiste"

« Nous ne pouvons en conscience accepter l’injonction présidentielle qui voudrait que nous effectuions un tri à l’entrée de nos établissements », écrivent les restaurateurs manchois dans leur tribune qui précisent « nous ne sommes pas anti-vaccin, nous ne sommes pas complotistes, nous sommes respectueux de l’Etat de droit dans lequel nous nous trouvons et c’est pour cela que, républicainement, respectueusement et fermement nous ne pouvons accepter cette injonction ».

"Ce n'est pas notre rôle de contrôler"

Pour Christophe Iskenderian, patron du restaurant Le Baligan à Siouville-Hague et signataire de la tribune, c’est le contrôle du pass sanitaire par les restaurateurs qui pose problème.

« Il me manque déjà un cuisinier et un serveur, on ne peut pas se permettre de mettre quelqu’un à l’entrée pour vérifier le pass sanitaire des clients. _Ce n’est pas notre rôle de contrôler_. Le contrôle du pass sanitaire, il doit être réservé à des personnes habilités ».

« J’ai peur pour mes salariés »

Le gérant craint également des débordements s’il doit gérer des clients qui se présentent sans pass sanitaire valide : « j’ai peur pour mes salariés. Cela va créer des tensions. On risque d’avoir des faits-divers à l’entrée de nos établissements ».

"Je sais que je m'expose, mais je ne le ferai pas"

Christophe Iskenderian l’assume, il ne fera pas de contrôle de pass sanitaire et invite le gouvernement à trouver une autre formule pour lutter contre l’épidémie.

« Il faut assumer ses convictions Je sais que je m’expose, mais je ne le ferai pas. Je ne veux pas exposer mes salariés et je ne peux pas le faire, c’est contre mes valeurs. On a tout accepté, mais ça on ne peut pas. J’en appelle aux Hommes politiques : mettez-vous à notre place. Venez nous voir sur le terrain, venez discuter avec nous et on trouvera des solutions. Mais ne nous mettez pas dans la position de gens qui doivent faire des contrôles. On n’est pas habilité à faire ça »

Dans la dernière version du texte sur le pass sanitaire présentée aux députés, les établissements qui n'appliqueraient pas les contrôles s'exposent à des sanctions administratives pouvant aller jusqu'à la fermeture de l'établissement.