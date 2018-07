Folkling, France

Depuis la mi-juin, le quotidien d’Hugo s’est amélioré à Folkling, près de Forbach. Ce garçon de 15 ans vit avec Medley, un Labradoodle (un croisement entre un caniche royal et un labrador) de 21 mois qui sent ses hyper et ses hypoglycémies. En fait, Medley a appris à reconnaitre l'odeur d'Hugo et à détecter tout changement de cette odeur lié à la glycémie. Le diabète de type 1 d'Hugo s'est brusquement déclaré en octobre 2016.

Il n'existe que trois chiens dressé pour ça en France alors que cela existe depuis longtemps aux Etats-Unis, Canada ou encore en Suisse. La formation d'un chien dure un an et coûte 30.000 euros. C'est la fondation Gecina qui a financé la formation de Medley.

Une sonnette pour Medley

Pour donner l’alerte, Medley vient tapoter du museau les jambes d’Hugo. Et si Hugo dort profondément, ou s’il connait une crise, Medley ira appuyer sur un bouton installé dans la chambre d’Hugo. Ce bouton déclenche une sonnette dans la chambre des parents.

Medley est un chien calme qui aime la compagnie des êtres humains. © Radio France - François Pelleray

Medley est également dressé pour apporter la trousse de secours d’Hugo. Et en cas de malaise, Hugo peut s’appuyer (au sens propre) sur Medley pour se relever. C’est un soulagement pour tout le monde dans la famille, car "cette maladie a enlevé de l’insouciance à Hugo", témoigne sa maman Virginie. Hugo attend l'accord du rectorat pour que Medley soit accepté à la rentrée au lycée Condorcet de Forbach.

Pour soutenir la formation de chiens, vous pouvez faire un don à l'association Acadia.