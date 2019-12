VIDÉO - Moins redouté, le Sida est pourtant toujours d'actualité

Pour la journée mondiale de lutte contre le Sida, l'association Entr'AidSida Limousin et le centre de dépistage de Guéret organisent une journée de prévention et de dépistage ce lundi au centre hospitalier de Bourganeuf. Même si on parle moins du VIH, le virus est pourtant toujours présent.

Département Creuse, France

Même si on parle le moins, le Sida n'a pas disparu pour autant. Dans le Limousin plus de 900 personnes séropositives sont suivies. Elles sont une quarantaine en Creuse. Chaque année en France, 6000 à 6 500 personnes découvrent qu'elles sont atteintes par le VIH (Virus de l'immunodéficience humaine). Tout le monde est concerné. La prévention et le dépistage sont donc toujours aussi essentiels aujourd'hui. Une journée de sensibilisation est organisée ce lundi au centre hospitalier de Bourganeuf pour la journée mondiale de lutte contre le Sida. Vous pouvez aller vous faire dépister de 12H à 16H. Sylvain Rouilhac, chargé de mission à Entr'AidSida Limousin, était l'invité de France Bleu Creuse ce matin.

Le Sida fait moins peur

Aujourd'hui le VIH est devenu une maladie chronique : "Il y a une vingtaine d'années on l'associait à la mort. Aujourd'hui, on peut vivre avec. Du coup les gens se désintéressent un peu de la maladie et prennent plus de risques" explique Sylvain Rouilhac. Les campagnes de préventions sont moins nombreuses : "En matière de santé publique ce n'est peut-être plus une priorité. Il y a aussi des questions politiques et financières derrière tout ça. Et du coup il y a moins de campagne de sensibilisation." ajoute le chargé de mission.

Pour trouver des informations en Creuse, il existe le centre de dépistage de Guéret. Il est également possible de contacter Entr'AidSida Limousin ou de s'adresser à son médecin traitant.