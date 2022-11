VIDEO Musique et lumière pour adoucir une opération du cœur

Comment mieux vivre une opération du cœur et surtout les heures qui suivent ? C'est tout l'objet d'une étude qui est menée en ce moment au CHU de Poitiers. Aurélie Giraud, infirmière en réanimation et Anthony Lamy aide-soignant proposent des séances appelées : réa-relax. Pour bien comprendre comment ça fonctionne : une fois sorti du bloc opératoire, le patient opéré, se retrouve en réanimation et le lendemain il lui est proposé une séance d'une 1/2 heure à base de lumière et de musique qui doit permettre de mieux vivre les désagréments post-opératoires, car on le réveille, toutes les heures, on lui assure des soins ce qui l'empêche de bien se reposer et de bien récupérer pouvant conduire jusqu'au délirium autrement dit le patient est victime d' hallucinations (comme peut l'être le marin en manque de sommeil) . Une séance qui est proposée ensuite chaque jour que dure la présence en réa. Une cinquantaine de patients ont déjà testé "Réa Relax" il en faudra autant pour tirer les leçons de cette étude et voir si elle peut s'adapter ailleurs, ou à d'autres services.

