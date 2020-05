VIDEO - N'achetez pas n'importe quel gel hydro-alcoolique !!!

L'affaire est entendue : nous avons tous dans nos poches l'indispensable gel hydro-alcoolique qui nous permet de nous désinfecter les mains rapidement, facilement, et efficacement... efficacement ? Vraiment ? Pas forcément...

On pourrait naïvement croire qu'en achetant un gel hydro-alcoolique il ne faudrait choisir que sa marque de prédilection et la taille du flacon. C'est une erreur, et elle peut être lourde de conséquences car certains gels hydro-alcooliques n'ont pas les qualités que vous croyez !

CERTAINS GEL HYDRO-ALCOOLIQUES NE SERVENT A RIEN !

Il existe en fait deux gammes de gels : les gels biocides dont l'action est désinfectante. Ceux là sont efficaces. Et puis il y a les autres... les gels "cosmétiques" qui certes ont une action nettoyante, mais sont inactifs contre la Covid-19. Et la plupart des autres virus et bactéries.

Or, et c'est là que vous devez être attentifs, ces gels inactifs sont majoritairement proposés dans les rayons des magasins.

COMMENT CHOISIR LE BON GEL HYDRO-ALCOOLIQUE ?

Rien de très compliqué : si il comporte la mention "NORME EN 14476" c'est bon. Sa concentration alcoolique est également décisive : 60 à 70% minimum.

Enfin, et c'est rassurant, à partir du 31 mai TOUS LES GELS devront mentionner leur concentration en alcool. Un réflexe simple : n'achetez JAMAIS de gel dont la concentration est inférieure à 60% !

