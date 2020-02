VIDEO-"Non, la maladie n'est pas une matière première et la guérison un produit fini comme dans une industrie"

Chef du service de neurochirurgie au CHRU de Tours, le professeur Stéphane Velut fait partie de ces 30 chefs de service qui ont démissionné. Ils continuent d'assurer les soins mais démissionnent de leurs fonctions administratives.

Lui-même écrivain, Stéphane Velut vient de sortir son essai " L'hôpital, une nouvelle industrie ". Il dénonce un système néolibéral qui a conduit à considérer l'hôpital public comme une vulgaire entreprise industrielle.

On ne peut pas considérer que la maladie est une matière première et la santé ou la guérison un produit fini. C'est malheureusement la vision du néolibéralisme, et donc des tutelles. Mais nos directeurs d'hôpitaux subissent les mêmes contraintes que nous. Vous savez, cette perception d'être grignoté petit à petit par un système qui n'a plus aucun rapport avec le cœur, avec l'essence du service public. C'est ça qui nous terrifie."