Non, le coronavirus n'a pas été inventé par l'Institut Pasteur

Vous avez peut-être reçu par SMS, messagerie ou même vu sur internet cette vidéo qui affirme que le coronavirus est une invention française de l'Institut Pasteur. Comme l'ont déjà démontré nos confrères et collègues de France Inter, et ceux de l'AFP, cette vidéo est une énorme fausse nouvelle. L'Institut Pasteur dépose d'ailleurs plainte.

Il s'agit d'une vidéo d'une vingtaine de minutes, d'abord partagée sur Facebook ce mardi 17 mars puis échangée via les systèmes de messagerie. Un homme explique de "l'heure est grave" et qu'il a des révélations à faire sur le coronavirus et sur l'Institut Pasteur qui aurait selon lui "inventé et breveté" le coronavirus. Sur Facebook, en moins de 24 heures, la vidéo a été partagée au moins 96 000 fois. Sur Twitter, elle a également été postée des dizaines de fois.

Un démenti de l'Institut Pasteur

Toute la vidéo repose sur un véritable document, que vous pouvez d'ailleurs retrouver en ligne sur internet. Mais il n'atteste absolument pas d'une invention de virus, mais de celle d'un candidat-vaccin, en 2004 sur le Sars-Cov-1 (associé au SRAS, un précédent coronavirus apparu en Chine en 2003). L'Institut Pasteur informe sur ces fausses informations sur son site :

Explications : L’Institut Pasteur a pour mission de travailler sur tous les virus émergents. Notamment les coronavirus. Et il existe plusieurs types de coronavirus.