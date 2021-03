VIDEO - Pas de flambée épidémique en Touraine malgré un variant anglais du Covid très majoritaire

Le variant britannique du Covid représente aujourd'hui plus de 60% des cas positifs en Indre-et-Loire. Sa propagation s'accélère mais n'entraine pas de flambée épidémique alors qu'il est censé être beaucoup plus contagieux. Le biologiste jocondien François Blanchecotte tente d'expliquer ce paradoxe.

François Blanchecotte est le directeur des laboratoires d'analyse médicale ABO+ en Indre-et-Loire. Il est aussi le président du syndicat national des biologistes. Il était l'invité ce jeudi de France Bleu Touraine :

"Selon les derniers chiffres, pour la semaine du 1er au 7 mars, nous avons en Touraine entre 60 et 62 % de positivité au variant anglais. C'est une moyenne départementale. Si je prends l'exemple de ma ville de Joué-lès-Tours, on est par endroits à 77%.

_Sachant qu'il y a un mois, ce variant anglais ne représentait que 14 à 15% des cas positifs dans notre département. Donc on voit bien qu'_on a augmenté de façon exponentielle. Comme prévu, le variant anglais devient majoritaire.

Quant aux deux autres variants, sud-africains et brésiliens, ils ne dépassent pas les 1,5% en Indre-et-Loire."

Mais pas de flambée épidémique pour le moment

"L'épidémie semble un peu contrôlée, les gens respectent les gestes barrières, sans doute aussi _l'effet couvre-feu après 18h_. Et puis les Tourangeaux ne se déplacent pas en masse. On n'a pas de lieux où l'on se retrouverait nombreux le long d'une plage ou sur les bords de Seine. Donc en fait, on se retrouve avec une contamination qui a lieu localement, où les gens ont l'air de s'isoler correctement après. Voilà pourquoi on se retrouve pas avec un taux d'incidence à 400 ou 500 comme dans certains départements".

Les laboratoires d'analyse seraient prêts à participer à la vaccination

"Nous avons été reçus au ministère de la Santé. Nous sommes prêts en tout cas à joindre nos forces si c'est nécessaire. On a des frigos, des congélateurs. On a des infirmières . On a des libertés d'accueil les après-midi car on a beaucoup moins de patients. Donc si c'est nécessaire, on est disponible, on est prêt."